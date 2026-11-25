jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengumumkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 di Kota Semarang pada Rabu, 25 November 2026.

Penetapan upah tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/452 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2027 tanggal 25 November 2026 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/453 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 tanggal 25 November 2026.

Nilai UMK itu berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota se Jawa Tengah. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan dan dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Upah minimum; atau kebutuhan hidup layak (KHL).

Formula penghitungan Upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Terdapat tiga kabupaten/kota yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, dan Kota Magelang tidak dapat ditetapkan UMK karena rekomendasinya di bawah Upah Minimum Provinsi. Sesuai dengan regulasi, maka di tiga kabupaten/kota tersebut upah minimum yang berlaku adalah Upah Minimum Provinsi.

Berdasarkan keputusan tersebut, rata- rata kenaikan UMK sebesar Rp254.739 (9,86%) UMK tertinggi di Kota Semarang sebesar Rp4.011.616 mengalami kenaikan Rp309.907 (8,37%), sedangkan UMK terendah Kabupaten Purbalingga sebesar Rp2.655.970,57 mengalami kenaikan Rp181.249 (7,32%).

Adapun UMSP tahun 2027 ditetapkan pada sektor Industri sigaret kretek mesin sebesar Rp2.680.454, Pengolahan dan pengawetan daging dan produk daging sebesar Rp2.675.454, dan Industri konsentrat pakan hewan sebesar Rp2.662.954.

Ahmad Luthfi mengatakan dalam proses penetapan UMK dan UMSK pihaknya memperhatikan rekomendasi bupati/wali kota yang sebelumnya dibahas oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk penetapan UMSP memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah.