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Gubernur Jateng Ingin Pemerataan Pendidikan Sampai di Lereng Gunung Sumbing dan Merbabu

Gubernur Jateng Ingin Pemerataan Pendidikan Sampai di Lereng Gunung Sumbing dan Merbabu
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Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu, 3 Juni 2026. Foto: dok Pemprov Jateng

jpnn.com, TEMANGGUNG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginginkan pemerataan pendidikan untuk warganya yang tinggal di wilayah lereng Gunung Merbabu-Merapi dan Sindoro-Sumbing. 

Hal itu disampaikan saat merespons aduan dari Bupati Magelang, Bupati Temanggung, dan Bupati Purworejo saat acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu, 3 Juni 2026. 

Karenanya, Luthfi meminta kepada Dinas Pendidikan Jateng agar melakukan survei di wilayah itu.

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Tepatnya di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Purworejo. Tujuannya untuk  mengetahui persentase anak putus sekolah dan akses layanan pendidikan di wilayah tersebut.

"Anak yang putus sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan saya. Terus uang tidak bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa," pinta Luthfi. 

Pemprov Jateng memberikan perhatian serius terhadap layanan pendidikan. Sebab, salah satu parameter kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. 

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Pada 2025 lalu, Pemprov Jateng mengalokasikan biaya pendidikan gratis bagi 5.000 anak keluarga miskin di sekolah-sekolah swasta melalui program kemitraan. 

"Bagi yang putus sekolah kita biayai untuk sekolah, baik pakaian, buku, seragam, dan sebagainya,” imbuhnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginginkan pemerataan pendidikan untuk warganya yang tinggal di wilayah lereng Gunung Merbabu-Merapi dan Sindoro-Sumbing.

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