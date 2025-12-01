Gubernur Jateng Kirim Bantuan Senilai Rp 1,3 Miliar untuk Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai Rp 1,3 miliar untuk membantu percepatan penanganan bencana di Sumatra.

Bantuan tersebut diberangkatkan dengan melibatkan puluhan sukarelawan serta armada logistik dari Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/12).

Bantuan logistik yang dikirim berupa sandang, pangan, dan obat-obatan senilai Rp 950,3 juta.

Selain itu, uang bantuan dari Baznas Jawa Tengah sebesar Rp 225 juta, dan lalu Korpri Jawa Tengah Rp 125 juta. Total keseluruhan bantuan mencapai Rp 1.300.306.597.

Bantuan itu dihimpun dari Pemprov Jawa Tengah, PMI, RS Telogorejo, BPR BKK Jawa Tengah, Jamkrida, Petro Energi, Tirta Utama, hingga sejumlah BUMD.

Pemprov Jateng juga mengirimkan 6 truk, 3 unit double cabin, 1 ambulans, kendaraan dapur umum, alat penjernih air, kendaraan trail, serta berbagai peralatan kesehatan dan logistik.

Sebanyak 40 personel dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Jawa Tengah diberangkatkan menuju Sumatera Barat.

Mereka akan bertugas selama kurang lebih dua minggu.