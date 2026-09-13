Gubernur Jateng: MTQ Nasional di Semarang Pancarkan Kedamaian dan Mempererat Kebersamaan

jpnn.com - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI di Semarang, Jawa Tengah tidak hanya menjadi ajang perlombaan bagi para kafilah dari 37 provinsi, tetapi juga membawa misi dan pesan untuk memancarkan kedamaian, kebersamaan, kolaborasi, dan keberagaman.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi saat pembukaan MTQ Nasional XXXI tahun 2026 di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Sabtu malam (12/9/2026).

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"MTQ di Kota Semarang Jawa Tengah ini untuk memancarkan kedamaian ke seluruh Indonesia dan dunia," kata Gubernur Luthfi.

Oleh karena itu, Luthfi menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada Jateng sebagai tuan rumah.

Dia menyebut MTQ tidak hanya sebagai lomba membaca dan menghafal Al-Qur'an, tetapi di sebagai ruang yang menyatukan masyarakat di lintas agama maupun latar belakang.

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"Di tengah-tengah kita ada pimpinan daerah yang mempunyai latar belakang berbeda. Ini menunjukkan MTQ tidak hanya milik umat Islam tetapi menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh masyarakat di Indonesia," ujar Luthfi dalam sambutannya.

Kebersamaan dan keberagaman itu juga tidak lepas dari kehadiran 14 gubernur lain, yakni Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.