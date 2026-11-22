jpnn.com, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan membantah tegas isu penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beredar luas di media sosial.

Ia meminta pihak yang pertama kali menyebarkan informasi tersebut bertanggung jawab apabila kabar itu tidak sesuai fakta.

Bantahan tersebut disampaikan langsung oleh Ria Norsan di sela-sela aktivitas resminya saat membuka Event Festival Melayu di GOR Terpadu Ayani, Pontianak, Minggu (22/11/2026). Kehadirannya di muka publik sekaligus menepis rumor yang berkembang liar.

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"Jadi gini, tanyakan kepada yang pertama menyebarkan kabar itu, ya Fakta Kalbar. Fakta Kalbar, kan CO-nya namanya Andi Wai. Tanyakan kepada dia. Kalau memang itu berita fitnah, dia harus bertanggung jawab," ujar Ria Norsan usai membuka acara.

Ia meminta agar informasi simpang siur tersebut ditelusuri langsung dari sumber pertama yang menyebarkannya. Langkah ini dinilai penting agar publik mengetahui dasar serta kebenaran dari kabar yang telanjur beredar luas.

Sebelumnya, isu penangkapan orang nomor satu di Kalimantan Barat itu ramai menjadi perbincangan warganet. Kabar tersebut bahkan sempat dikaitkan dengan rumor adanya keributan yang disebut-sebut terjadi di bandara.

Menanggapi hal itu, Ria Norsan kembali menegaskan agar pihak penyebar awal segera dikonfirmasi dan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti menyebarkan kabar bohong atau fitnah yang merugikan nama baiknya.

Menurutnya, penelusuran sumber awal informasi penting untuk memastikan kejelasan pihak yang menyampaikan kabar sekaligus dasar informasi yang digunakan.