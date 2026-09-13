Gubernur Kalsel Raih The Sraya Recognition, Komitmen Pembangunan Berdayakan Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pembangunan yang inklusif mendapat apresiasi di tingkat nasional.

Gubernur Kalsel H. Muhidin menerima penghargaan The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth dalam rangkaian Apresiasi Perempuan Berpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026, yang diselenggarakan oleh media nasional diadona.id di Jakarta, Jumat (11/9).

Apresiasi ini diberikan kepada kepala daerah laki-laki yang dinilai memiliki kebijakan dengan dampak bagi perempuan dan masyarakat rentan.

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Dalam konteks Kalimantan Selatan, penghargaan tersebut merefleksikan arah kebijakan Gubernur yang menempatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan UMKM, serta perluasan akses pendidikan dan layanan dasar sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif.

“Banyak program prioritas dari Gubernur H. Muhidin yang fokus pada perempuan, khusunya di bidang pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk pembangunan yang memberdayakan perempuan sesuai semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua,” ujar Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Muhamad Muslim.

Bagi Pemprov Kalsel, pembangunan inklusif berarti memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, sejumlah agenda pembangunan yang didorong melalui sepuluh Janji Gubernur memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan perempuan dan keluarga.

Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kreatif, misalnya, menjadi ruang bagi berkembangnya UMKM yang banyak digerakkan perempuan. Sementara peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial diarahkan untuk memperkuat kualitas hidup ibu dan anak.

Pendekatan yang sama terlihat dalam dorongan terhadap Program Paket A, B dan C, yang membuka kesempatan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat, termasuk perempuan di wilayah pelosok.