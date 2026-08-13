Gubernur Kalteng Akselerasi Internet di Wilayah Terpencil lewat Hibah Ribuan Starlink

jpnn.com, PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mempercepat pemerataan akses internet hingga ke wilayah terpencil melalui penyaluran hibah perangkat internet berbasis satelit Starlink.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran pada Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).

Program hibah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat infrastruktur digital sekaligus mempercepat transformasi digital hingga menjangkau desa-desa yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses internet.

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Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dengan memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen menghadirkan akses internet hingga ke desa-desa terpencil. Hibah perangkat Starlink ini bukan sekadar menyediakan jaringan, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan pemerintahan, dan peluang ekonomi yang lebih luas. Dengan konektivitas yang semakin baik, kita ingin memastikan tidak ada lagi desa yang tertinggal dalam transformasi digital," tutur Gubernur Agustiar Sabran.

Internet Cepat Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa

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Menurut Gubernur Agustiar Sabran, tersedianya jaringan internet yang andal akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Pemerintah desa diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menghadirkan layanan administrasi yang lebih cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat.