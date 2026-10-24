Gubernur Lalu Iqbal & Pramono Anung Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Kreatif Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menjadi salah satu kepala daerah yang tampil sebagai pembicara dalam The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.

Dalam forum ekonomi kreatif dunia tersebut, Iqbal tampil satu panggung dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Ketiga kepala daerah itu hadir sebagai pembicara bersama di sesi pleno yang membahas strategi pengembangan ekonomi kreatif dari daerah. Selain Lalu Iqbal, sebelumnya Gubernur DKI Pramono Anung ikut menjadi pembicara di sesi awal. Termasuk tokoh kreatif seperti Ernest Prakasa dan Angga Dwimas Sasongko yang banyak dikenal sebagai sutradara.

Dalam paparannya, Lalu Iqbal mengatakan bahwa Provinsi NTB mampu membalikkan keadaan, dari dari kontraksi 1,47 persen pada semester pertama 2025 menjadi tumbuh 10,42 persen pada semester pertama 2026. Capaian tersebut menempatkan NTB sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua secara nasional.

Meski demikian, Iqbal menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan.

“Pertumbuhan ekonomi yang cepat di tengah kemiskinan yang tinggi hanya akan membuat banyak masyarakat tertinggal. Kita ingin membangun NTB tanpa meninggalkan siapa pun,” ujar Lalu Iqbal.

Iqbal menjelaskan struktur perekonomian NTB juga mengalami perubahan dalam 15 tahun terakhir.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari sekitar Rp 52 triliun pada 2010 menjadi Rp 170 triliun pada 2025. Dalam periode tersebut, dominasi sektor pertambangan mulai berkurang, sementara sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif menunjukkan potensi pertumbuhan.