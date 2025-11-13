menu
Gubernur Luthfi Apresiasi TNI Atas Kontribusi Menjaga Ketahanan Pangan
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam peresmian Pompa Hidraulic Ram (Hidram) TNI Manunggal Air Pertanian di Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Banyumas, Kamis (13/11). Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - BANYUMAS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi TNI yang berkontribusi besar dalam menjaga ketahanan pangan di wilayahnya.  

Luthfi menyampaikan itu saat mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam peresmian Pompa Hidraulic Ram (Hidram) TNI Manunggal Air Pertanian di Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Banyumas, Kamis (13/11).

Gubernur Luthfi menegaskan peran TNI AD dalam penyediaan air irigasi dan air bersih telah memberi dampak nyata bagi masyarakat perdesaan.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI yang telah memberikan kontribusi besar dalam rangka swasembada pangan," kata Gubernur Luthfi.

"Air ini sangat penting, karena Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional. Ini bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat,” tambah Luthfi.

Dia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menindaklanjuti program ini bersama jajaran teritorial, mulai dari Kodim hingga Koramil, agar pelaksanaan di lapangan makin kuat. 

Menurut dia, program dari TNI ini sangat bermanfaat, terutama pada musim kemarau.

“Ini juga memperkuat sinergi antara seluruh kabupaten/kota dengan TNI,” tegasnya.

