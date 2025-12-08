Gubernur Luthfi Beri Motivasi dan Jaminan Bagi Mahasiswa Aceh, Sumut, dan Sumbar di Jateng

jpnn.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberi perhatian, motivasi, dan jaminan kepada mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang ada di Kota Semarang.

Luthfi meminta agar para mahasiswa yang kampung halamannya dilanda bencana banjir bandang dan longsor, tetap fokus belajar.

"Saya hadir untuk adik-adik yang sekarang belajar di Provinsi Jawa Tengah. Percayalah bahwa bencana boleh datang, tetapi semangat adik-adik tidak boleh tenggelam," kata Gubernur Luthfi.

"Anda di sini tidak sendiri, saya akan menjamin seluruh kegiatan belajar mengajar di tempat kalian. Jadi kamu punya bapak di sini," lanjut Luthfi saat bertemu mahasiswa asal Aceh, Sumut, dan Sumbar di Asrama Mahasiswa Aceh, Jalan Iwenisari, Tembalang, Kota Semarang, Senin (8/12/2025).

Wujud perhatian dari Pemprov Jawa Tengah itu tidak hanya ditunjukkan dengan merangkul dan memberikan motivasi penyemangat saja, tetapi juga berupa bantuan logistik dan non-logistik yang diberikan kepada mahasiswa asal tiga provinsi tersebut.

"Kami bantu (biaya) kosnya selama tiga bulan. Kemudian, untuk biaya kuliah, saya sudah sampaikan kepada rektor masing-masing agar diberikan kemudahan, termasuk dari pemerintah provinsi juga akan membantu semua kegiatan adik-adik mahasiswa," tutur Luthfi.

Gubernur Jateng juga mengupayakan agar mahasiswa rantau di Jawa Tengah dapat berkomunikasi dengan keluarga yang di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sebab, masih banyak di antara mahasiswa yang sulit berkomunikasi dengan keluarganya dikarenakan jaringan di lokasi bencana susah.

Harapannya, para mahasiswa tetap tenang dan tidak terganggu dalam menempuh pendidikan atau kuliah di Jawa Tengah.