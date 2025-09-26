menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gubernur Luthfi Minta Perbaikan Jalan Todanan-Ngawen Blora Dilakukan Cepat Tanpa Mengurangi Mutu

Gubernur Luthfi Minta Perbaikan Jalan Todanan-Ngawen Blora Dilakukan Cepat Tanpa Mengurangi Mutu

Gubernur Luthfi Minta Perbaikan Jalan Todanan-Ngawen Blora Dilakukan Cepat Tanpa Mengurangi Mutu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau perbaikan (preservasi) ruas Jalan Todanan–Ngawen, Kabupaten Blora, Jumat (26/9). Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - BLORA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau perbaikan (preservasi) ruas Jalan Todanan–Ngawen, Kabupaten Blora, Jumat (26/9). 

Gubernur Luthfi meminta supaya pengerjaan jalan sepanjang 2.050 meter dengan anggaran Rp 15,394 miliar itu dilakukan dengan cepat tanpa tanpa mengurangi mutu. 

“Jika ada kendala di lapangan, harus segera dilaporkan,” kata Gubernur Luthfi, Jumat (26/9).

Baca Juga:

Menurut Gubernur Luthfi, perbaikan jalan provinsi di Jawa Tengah masih menjadi prioritas pada tahun ini. 

Hal itu mengingat Pemprov Jateng pada 2025 ini fokus pada penguatan infrastruktur. Sebab, infrastruktur yang baik akan mendukung geliat perkonomian daerah. 

“Jalan ini sangat penting untuk mendukung perkembangan ekonomi, kelancaran arus masyarakat serta distribusi barang dan jasa, sehingga konektivitas antarwilayah bisa berjalan lebih baik,” kata Gubernur Luthfi.

Baca Juga:

Mantan Kapolda Jawa Tengah itu mengatakan bahwa perbaikan jalan di wilayahnya dilakukan secara bertahap.

Gubernur Luthfi Minta Perbaikan Jalan Todanan-Ngawen Blora Dilakukan Cepat Tanpa Mengurangi Mutu

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meninjau perbaikan jalan Todanan–Ngawen Blora. Dia meminta pengerjaan jalan itu dilakukan dengan cepat tanpa mengurangi mutu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI