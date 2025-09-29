menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gubernur Luthfi: Pengelolaan Sampah Jadi Program Prioritas Pemprov Jateng

Gubernur Luthfi: Pengelolaan Sampah Jadi Program Prioritas Pemprov Jateng

Gubernur Luthfi: Pengelolaan Sampah Jadi Program Prioritas Pemprov Jateng
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi (kiri) saat menerima audiensi dari Deputi Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Ade Palguna Ruteka di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 29 September 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan pengelolaan sampah di wilayahnya menjadi salah satu program prioritas yang perlu dituntaskan.

Dia menyebut berbagai program dan kegiatan telah dicanangkan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Bahhkan, Pemprov Jateng sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengelolaan Sampah.

Baca Juga:

Hal itu tertuang dalam SK Gubernur No. 100.3.3./177 pada tanggal 24 Juni 2025.

Selain itu, juga menyiapkan Roadmap Akselerasi Penuntasan Sampah yang diatur dalam SK Gubernur No. 100.3.3/220 pada tanggal 23 Juli 2025.

Pemprov Jateng juga mereplikasi best practices pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Baca Juga:

Luthfi mengatakan dirinya juga sudah banyak menawarkan kepada investor untuk mengelola sampah di  Jateng.

Hanya saja, sejauh ini belum ada yang cocok dan merealisasikan karena terkendala kebutuhan sampah per hari.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan pengelolaan sampah di wilayahnya menjadi salah satu program prioritas yang perlu dituntaskan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI