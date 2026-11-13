Gubernur Luthfi Targetkan Jembatan Dengkeng Beroperasi 21 Desember, Perkuat Konektivitas Jateng–DIY

jpnn.com, SEMARANG - Pembangunan ulang Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada 21 Desember 2026.

Infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk konektivitas antara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan hal itu saat meninjau progres pembangunan Jembatan Dengkeng, Jumat, 13 November 2026.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target sehingga jembatan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

"Jembatan ini sangat strategis sekali. Dulu, kalau (sungai) banjir, airnya akan naik ke jembatan, ini kita perbaiki dan di pertengahan Desember nanti bisa operasional," kata Ahmad Luthfi didampingi oleh Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi di lokasi.

Menurut Luthfi, jembatan Dengkeng menjadi strategis karena menghubungkan desa-desa di Kecamatan Cawas dan kecamatan lainnya, bahkan sampai ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan perbaikan jembatan itu, akses warga bisa menjadi lebih lancar

Dalam tinjauan itu, Luthfi juga memberikan pujian terkait bentuk dan konstruksi jembatan serta lingkungan sekitar yang mulai tertata.

Sebagai informasi, jembatan lama yang dibangun pada 1970 telah mengalami penurunan kondisi struktur akibat usia dan beban lalu lintas. Hasil identifikasi menunjukkan adanya kerusakan pada pelat jembatan, keretakan abutmen dan pilar, serta penurunan pada salah satu pilar.