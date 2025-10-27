Gubernur Luthfi Tinjau Korban Banjir Semarang, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Senin, 27 Oktober 2025.

"Hari ini kami memastikan bahwa semua OPD (organisasi perangkat daerah) Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang bergerak bersama-sama. Kami pastikan semua bantuan dari dinas-dinas terkait tepat sasaran, itu penting," kata Ahmad Luthfi di Kantor Kecamatan Genuk.

Total bantuan yang diserahkan sebanyak Rp 410.453.526. Terdiri dari bantuan logistik permakanan dan non-permakanan, termasuk beras 2,5 ton, serta obat-obatan.

"Semuanya dari sembako, obat-obatan, permakanan, serta donasi-donasi yang lain. Diharapkan tepat sasaran sehingga masyarakat kita bisa lebih berdaya," katanya.

Selain itu, layanan kesehatan pascabanjir juga dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Semarang. Layanan kesehatan itu disiagakan selama 1x24 jam.

"Posko-posko kesehatan juga ada, ini saya mau cek," ujar Luthfi didampingi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.

Salah seorang Warga Genuksari Ririn berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Gubernur Ahmad Luthfi.

Bantuan berupa beras, sembako, dan lainnya itu sangat membantu, apalagi dia sudah tidak jualan selama satu pekan.