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Gubernur Luthfi Tinjau TPA Putri Cempo, Perlindungan Warga Menjadi Prioritas

Gubernur Luthfi Tinjau TPA Putri Cempo, Perlindungan Warga Menjadi Prioritas
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Gubernur Ahmad Luthfi meninjau TPA. Foto: humaspemprov

jpnn.com - SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung pemadaman api di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Mojosongo, Surakarta pada Sabtu (5/9).

Luthfi pengin memastikan pemadaman dan perlindungan warga di sekitar lokasi berjalan baik.

“Tadi sudah kami rapatkan secara singkat dengan wali kota dan stakeholder, jangan sampai terulang kembali dan kami mengutamakan keselamatan warga," kata Luthfi didampingi Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto di sela peninjauan.

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Dia menjelaskan, penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo harus dilakukan secara komprehensif. Mulai dari Pemprov Jateng, Pemkot Surakarta, TNI, dan Polri.

Aeea yang terdampak kebakaran tersebut sekitar 4,4 hektare. Hingga hari ketiga ini, masih terdapat bara api di dalam timbunan sampah.

Pemadaman bara terus diupayakan oleh dinas pemadam kebakaran Kota Surakarta dan daerah sekitarnya. Polri juga mengerahkan dua unit water canon, serta helikopter untuk water bombing.

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Ia juga sudah berkirim surat ke Mabes TNI agar diperbantukan helikopter untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran tersebut. “Ini harus tuntas, makin cepat makin bagus," katanya.

Upaya pemadaman api juga dilakukan dengan metode spray dan injeksi, agar menjangkau sumber api yang berada di dalam timbulan sampah.

Gubernur Luthfi berharap, kejadian kebakaran di TPA Putri Cempo menjadi pelajaran untuk daerah lain.

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