Gubernur Maluku Utara Gandeng Sido Muncul, Rencanakan Promosi Rempah hingga Pariwisata

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, melakukan kunjungan strategis ke kantor pusat PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) di kawasan Cipete Raya, Jakarta Selatan pada Rabu (1/10).

Kunjungan tersebut menandai dimulainya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pariwisata.

Fokus utama pertemuan tersebut yakni rencana kolaborasi kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis yang akan diselenggarakan Sido Muncul dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Maluku Utara.

Kedatangan Gubernur Sherly Tjoanda beserta rombongan disambut langsung oleh Direktur Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat.

Pertemuan ini tidak hanya membahas kerja sama sosial, tetapi juga menjajaki potensi pengembangan komoditas unggulan Maluku Utara serta promosi pariwisata.

Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat menyampaikan rasa hormatnya atas kunjungan tersebut.

"Suatu kehormatan bagi kami bahwa Ibu Sherly Tjoanda Laos mau berkunjung ke kantor Sido Muncul di Jakarta," ujar Irwan Hidayat.

Irwan menambahkan kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk memaparkan perkembangan industri jamu di Indonesia, khususnya mengenai Sido Muncul.