menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Gubernur Maluku Utara Gandeng Sido Muncul, Rencanakan Promosi Rempah hingga Pariwisata

Gubernur Maluku Utara Gandeng Sido Muncul, Rencanakan Promosi Rempah hingga Pariwisata

Gubernur Maluku Utara Gandeng Sido Muncul, Rencanakan Promosi Rempah hingga Pariwisata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, melakukan kunjungan strategis ke kantor pusat PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) di kawasan Cipete Raya, Jakarta Selatan pada Rabu (1/10). Foto: Tim SIdo Muncul

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, melakukan kunjungan strategis ke kantor pusat PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) di kawasan Cipete Raya, Jakarta Selatan pada Rabu (1/10).

Kunjungan tersebut menandai dimulainya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pariwisata.

Fokus utama pertemuan tersebut yakni rencana kolaborasi kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis yang akan diselenggarakan Sido Muncul dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Maluku Utara.

Baca Juga:

Kedatangan Gubernur Sherly Tjoanda beserta rombongan disambut langsung oleh Direktur Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat.

Pertemuan ini tidak hanya membahas kerja sama sosial, tetapi juga menjajaki potensi pengembangan komoditas unggulan Maluku Utara serta promosi pariwisata.

Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat menyampaikan rasa hormatnya atas kunjungan tersebut.

Baca Juga:

"Suatu kehormatan bagi kami bahwa Ibu Sherly Tjoanda Laos mau berkunjung ke kantor Sido Muncul di Jakarta," ujar Irwan Hidayat.

Irwan menambahkan kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk memaparkan perkembangan industri jamu di Indonesia, khususnya mengenai Sido Muncul.

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos menggandeng Sido Muncul, merencanakan promosi rempah hingga pariwisata.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI