Gubernur Membantah Kabar Gaji Honorer R4 Kurang dari Rp1 Juta
jpnn.com - BENGKULU – Kabar gembira bagi para pegawai non-ASN atau honorer R4 di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan para honorer R4 di lingkungan Pemprov Bengkulu telah diusulkan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu.
Dia juga memastikan selama ini para honorer R4 di lingkup Pemprov Bengkulu mendapatkan gaji Rp1 juta per bulan.
"Di zaman kepemimpinan saya dan Pak Mian (Wakil Gubernur), honorer R4 diberikan gaji Rp1 juta per bulan. Jadi kalau ada cerita gaji kurang dari itu, tidak benar," kata dia di Bengkulu, Kamis (21/8).
Diketahui, R4 merupakan kode untuk honorer non-database BKN dengan masa kerja minimal dua tahun secara berkesinambungan.
Dia membantah kabar ada tenaga honorer R4 di Provinsi Bengkulu yang menerima gaji lebih rendah dari angka tersebut.
Pihaknya juga telah menandatangani usulan agar honorer R4 dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Namun, kata dia, keputusan akhirnya tetap menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
Gubernur membantah kabar yang menyebutkan gaji honorer R4 di bawah Rp1 juta per bulan.
