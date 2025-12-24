menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kalsel » Gubernur Menyinggung soal Teguran hingga Pemberhentian PPPK Paruh Waktu

Gubernur Menyinggung soal Teguran hingga Pemberhentian PPPK Paruh Waktu

Gubernur Menyinggung soal Teguran hingga Pemberhentian PPPK Paruh Waktu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Kalsel H. Muhidin melantik 6.398 PPPK Paruh Waktu. Foto: ANTARA/HO-Pemprov Kalsel

jpnn.com - BANJARMASIN – Sebanyak 6.398 honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) resmi berstatus PPPK Paruh Waktu.

Pelantikan PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemprov Kalsel dilakukan Gubernur Kalsel H. Muhidin pada Selasa (23/12).

Muhidin menegaskan pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini harus menjadi momentum peningkatan kinerja aparatur.

Baca Juga:

“Kita (Pemprov Kalsel) mengangkat PPPK Paruh Waktu sekitar 6.398 orang. Ini merupakan pengangkatan serentak terbanyak di Indonesia untuk tingkat provinsi. Kami berharap dengan menerima SK ini, berkinerja semakin rajin, profesional, dan semangat dalam melayani masyarakat,” ujar Muhidin di Banjarbaru, Rabu.

Pengangkatan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK Paruh Waktu oleh Gubernur Kalsel yang didampingi langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Zudan Arif Fakrulloh.

Jumlah pengangkatan ini tercatat sebagai yang terbanyak secara serentak di Indonesia untuk tingkat provinsi.

Baca Juga:

Muhidin juga menekankan pentingnya disiplin kerja serta kepatuhan terhadap arahan pimpinan perangkat daerah.

Dia mengatakan, setiap PPPK Paruh Waktu wajib melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baru dilantik, para PPPK Paruh Waktu diingatkan soal sanksi teguran hingga pemberhentian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI