Gubernur NTB: Marshal dan Volunteer MotoGP Mandalika Kini 100 Persen Warga Lokal

jpnn.com, LOMBOK - MotoGP Mandalika mulai melahirkan tenaga-tenaga lokal dengan pengalaman internasional.

Sejumlah marshal asal Lombok yang awalnya mendapat kesempatan bertugas di MotoGP Mandalika kini dipercaya terlibat dalam ajang balap internasional di luar Indonesia.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menemui empat perwakilan marshal tersebut di Sirkuit Mandalika, Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Selasa, 6 Oktober 2026.

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Mereka adalah Vincent Wijaya dari Kota Mataram dan tiga marshal yang sama-sama berasal dari Lombok Tengah, yakni Samsuri Ramdan, Doni Indrawan, dan Irdiansyah Yusuf.

Dalam pertemuan itu, Iqbal banyak menggali pengalaman mereka. Dia meminta para marshal menceritakan awal mula mendapat kesempatan di Mandalika.

Dia juga meminta mereka berbagi pengalaman bekerja dengan standar internasional, hingga perjalanan mereka kemudian mendapatkan kepercayaan bertugas di ajang balap di luar negeri.

Bagi Iqbal, perjalanan para marshal tersebut menunjukkan perubahan besar yang terjadi sejak event internasional rutin digelar di Mandalika.

Masyarakat lokal yang sebelumnya mendapat porsi terbatas secara bertahap mengambil semakin banyak peran karena pengalaman dan kemampuan yang terus berkembang.