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Gubernur NTB Minta Hibah Uang Lewat Pokir DPRD Ditiadakan

Gubernur NTB Minta Hibah Uang Lewat Pokir DPRD Ditiadakan
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Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal dikonfirmasi wartawan usai Rakor Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama KPK di Graha Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis (3/9/2026). ANTARA/Nur Imansyah.

jpnn.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta hibah berupa uang melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD ditiadakan.

Iqbal lantas mengusulkan supaya hibah uang tersebut diganti dalam bentuk program.

Hal itu disampaikan Iqbal seusai rapat koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama KPK di Mataram, Kamis (3/9/2026).

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"Memang ada sorotan mengenai pokir, salah satunya jangan ada hibah dalam bentuk uang di pokir. Itu menjadi salah satu catatan penting. Jadi, hibahnya dalam bentuk program," kata Iqbal.

Menurutnya, perhatian KPK terhadap NTB harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dia berharap kejadian operasi tangkap tangan (OTT) yang pernah terjadi menjadi yang terakhir di NTB.

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Iqbal juga mengatakan bahwa sejak awal sudah menyampaikan bahwa kondisi birokrasi di NTB butuh pembenahan total.

"Nah, dalam konteks itu, buat saya pribadi ini momentum yang bagus untuk memperkuat lagi upaya untuk pembenahan tata kelola," tuturnya.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta hibah berupa uang melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD ditiadakan. Rentan korupsi.

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