Gubernur NTT Mengapresiasi Bantuan Kemanusiaan dari JHL Foundation

jpnn.com - MANGGARAI - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi Yayasan JHL Merah Putih Kasih atau JHL Foundation yang sudah sepekan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak gempa Flores.

Melki menyampaikan apresiasi itu saat pertemuan dengan Tim JHL di BPBD Ruteng, Kamis (27/8) dini hari, yang juga dihadiri bupati Manggarai.

Tim JHL Foundation diterima langsung oleh gubernur dan lalu memberikan informasi perkembangan penyaluran bantuan yang telah dilakukan di sejumlah wilayah Flores.

Melki mengatakan gempa yang berdampak luas terhadap masyarakat Flores membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar NTT.

“Ini kejadian yang menimpa masyarakat sangat luas. Tentu kami mengapresiasi dukungan dari semua pihak yang memberikan dukungan bagi warga Flores yang terdampak, baik dari dalam NTT maupun luar NTT yang memberikan dukungan," ujarnya.

Pak Gubernur menuturkan bahwa keterlibatan berbagai pihak menunjukkan kuatnya semangat gotong royong dalam menghadapi bencana.

“Ini membuktikan bahwa gotong royong, yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia dan NTT seperti yang Bung Karno rumuskan di Ende, di Flores ini benar-benar bisa terasa," katanya.

Selama hampir satu pekan, JHL Foundation telah bergerak dari desa ke desa mulai dari Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Maumere, Ende hingga Nagekeo untuk menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan kemanusiaan senilai Rp 1,3 miliar.