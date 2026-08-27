Gubernur Papua Ajak Seluruh Pihak Terus Bergerak Sejahterakan Masyarakat
jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Matius Fakhiri memaknai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum mewujudkan kedaulatan melalui kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kemerdekaan harus memberi ruang bagi masyarakat untuk menikmati kebebasan dan meningkatkan kesejahteraan.
Fakhiri menyampaikan pandangan tersebut seusai upacara detik-detik Proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Stadion Mandala Jayapura, Senin (17/8/2026).
“Kalau berdaulat berarti masyarakat bisa menikmati kebebasan untuk mendapat kesejahteraannya,” kata Fakhiri.
Dia mengatakan semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Program tersebut diharapkan berjalan sesuai tujuan dan menjawab kebutuhan warga.
“Kami berharap program-program pemerintah yang digulirkan Presiden Prabowo bisa dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Fakhiri mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, program yang diperuntukkan bagi masyarakat harus dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Gubernur Papua Matius Fakhiri menyatakan kemerdekaan harus memberi ruang bagi masyarakat menikmati kesejahteraan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Annas MPSI Dorong Budaya Wanam Jadi Senjata Pemberdayaan Masyarakat Adat
- Ricuh Karnaval HUT RI di Blora, Dua Polisi Dikeroyok
- HUT Ke-81 RI, JICT Tegaskan Peran Insan Terminal Menggerakkan Logistik Indonesia
- Jokowi-Prabowo-Gibran Satu Frame, PDIP Disebut Bisa Percepat Konsolidasi Menuju 2029
- Posisi Jokowi-Gibran Mengapit Prabowo di HUT Ke-81 RI, Pengamat: Situasional
- Jamuan Rakyat: Semarak Merah Putih Meriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI