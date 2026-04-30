Gubernur Papua Tekankan Sinergitas Pusat-Daerah Wujudkan Asta Cita di HUT Otda

jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Matius Fakhiri memimpin upacara peringatan ke-XXX Hari Otonomi Daerah (Otda) di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Papua, Senin (27/4/2026).

Mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita," upacara tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Fakhiri membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dia menegaskan bahwa selama tiga dekade, otonomi daerah telah menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Amanat Mendagri tersebut menyoroti enam langkah strategis yang harus dilakukan daerah, mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, penguatan kemandirian fiskal, kolaborasi antardaerah, fokus pada layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, hingga penguatan stabilitas serta ketahanan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk menyukseskan agenda strategis nasional. Agenda tersebut mencakup penguatan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penanganan stunting, hingga penguatan ekonomi lokal.

"Kemandirian fiskal, reformasi birokrasi, dan kolaborasi antardaerah merupakan pilar utama keberhasilan otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," sebut amanat Mendagri yang dibacakan oleh Gubernur Fakhiri.

Menyikapi arahan tersebut, Gubernur Matius Fakhiri menegaskan bahwa semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Tanah Papua.