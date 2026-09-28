Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik dari New York
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeklaim pengelolaan transportasi Jakarta saat ini lebih baik dibandingkan New York, Amerika Serikat.
Hal tersebut diungkapkan Pramono seusai bertemu Wali Kota New York Zohran Mamdani dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu.
Pramono menuturkan transportasi menjadi salah satu topik utama dalam pembahasannya bersama Mamdani.
"Saya bersyukur bahwa dalam hal penanganan transportasi sebenarnya di Jakarta jauh lebih baik dibandingkan dengan di New York," ucap Pramono di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/9).
Menurut dia, salah satu hal yang menjadi perhatian Mamdani adalah bagaimana Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan dukungan subsidi pemerintah daerah.
Politikus PDI Perjuangan itu lalu menjelaskan pengelolaan transportasi Jakarta saat ini sudah berkembang dari sebelumnya yang hanya berfokus pada Transjakarta menjadi lebih luas.
Pemerintah Jakarta juga harus mengintegrasikan berbagai layanan transportasi hingga mencakup wilayah penyangga.
"Wali Kota Mamdani bertanya kepada saya bagaimana penanganan Jakarta dengan penduduk 11 juta, dan kemudian dengan aglomerasi atau metropolitan-nya menjadi 42 juta, data resmi dari UN,” kata dia.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim pengelolaan transportasi Jakarta saat ini lebih baik dibandingkan New York, Amerika Serikat.
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