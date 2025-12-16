Gubernur Pramono: Penataan Lokasi Sementara untuk Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Segera Rampung
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penataan lokasi sementara untuk pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur yang terbakar rampung dalam waktu lima hari.
Pramono menyampaikan hal itu saat meninjau lokasi kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa (16/12).
Dia melakukan peninjauan di pasar tersebut untuk memastikan penanganan pascakebakaran berjalan cepat sehingga aktivitas perdagangan tetap terjaga, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Dari hasil perhitungan, diperkirakan kerugian kebakaran mencapai Rp 10 miliar,” ucap Pramono.
“Penanganan ini saya minta dilakukan cepat. Maksimal lima hari harus selesai agar tidak mengganggu suplai dan pengadaan komoditas, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” lanjutnya.
Dia menegaskan bangunan pasar yang berada di bawah pengelolaan BUMD DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, telah diasuransikan.
Untuk itu, proses renovasi akan ditangani melalui mekanisme perusahaan asuransi sehingga dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
“Seperti yang disampaikan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, kawasan ini diasuransikan. Renovasi selanjutnya akan ditangani melalui mekanisme asuransi,” jelasnya.
