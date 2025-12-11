Gubernur Ria Norsan Mengusulkan 3 Proyek Strategis Termasuk Jembatan Kapuas 3 ke Kementerian PU

jpnn.com - PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajukan tiga proyek infrastruktur strategis, termasuk pembangunan Jembatan Kapuas 3, kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan tiga proyek infrasruktur strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat itu disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran balai di lingkungan Kementerian PU.

Adapun tiga proyek yang diusulkan itu meliputi pembangunan Jembatan Kapuas 3 untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, Jalan Pontianak Outer Ring Road (PORR) guna mengurai kepadatan lalu lintas, meningkatkan mobilitas dan akses tol menuju Pelabuhan Kijing sehingga mempercepat arus logistik serta menunjang fungsi pelabuhan sebagai hub perdagangan regional.

“Dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat agar pembangunan di Kalimantan Barat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini harus dibangun bersama,” kata Ria Norsan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/12).

Norsan meminta jajaran balai Kementerian PU terus meningkatkan koordinasi dengan Pemprov Kalbar agar seluruh program selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD. "Saya tegaskan agar balai membuka ruang seluas-luasnya kepada pemda, agar program pemerintah pusat dapat berjalan seiring dengan kebutuhan daerah," ungkapnya.

Selain tiga proyek strategis tersebut, Gubernur Ria Norsan juga mengajukan permohonan pembangunan trotoar sepanjang kurang lebih 9 kilometer dari Bandara Supadio menuju Simpang Polda. Pembangunan infrastruktur pendukung ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

Sementara itu, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalbar Candra menyampaikan komitmen penuh untuk memperkuat sinkronisasi program pembangunan infrastruktur antara pusat dan daerah.

"Intinya, semua balai PU berbahagia bisa berkoordinasi langsung dengan Bapak Gubernur dan jajaran. Koordinasi ini memastikan program pusat dan daerah berjalan sejalan," ujarnya.

Candra juga mengungkapkan bahwa balai jalan telah menuntaskan desain teknis Jembatan Kapuas 3 pada Desember ini. Desain tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk proses lanjutan.