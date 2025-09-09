Gubernur Riau Abdul Wahid Dilarikan ke Rumah Sakit, Begini Kondisinya
jpnn.com, RIAU - Gubernur Riau Abdul Wahid sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami kelelahan di kediamannya.
Gubernur Abdul dilarikan ke rumah sakit pada Senin 8 September 2025 pagi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan memastikan kondisi Gubernur Abdul Wahid tidak mengkhawatirkan.
Kondisi orang nomor satu di Riau itu kini sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang.
“Sudah pulang, beliau sore kemarin sudah pulang. Kelelahan karena kegiatannya padat,” ujarnya, Selasa (9/9).
Akibat kondisi tersebut, beberapa agenda penting yang semestinya dihadiri gubernur terpaksa dibatalkan, antara lain apel peringatan hari kebangsaan nasional dan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Pagi beliau dilarikan ke rumah sakit dari kediaman, sore sudah diperbolehkan pulang. Tidak dirawat, hanya butuh istirahat karena jadwal acara yang padat,” tambah Ikhwan Ridwan.
Saat ini, Gubernur Abdul Wahid sudah dalam keadaan stabil. Namun dokter tetap menyarankan agar beliau tidak terlalu memaksakan diri.
