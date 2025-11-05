Gubernur Riau Abdul Wahid Ditangkap, Ada Jatah Preman
jpnn.com - JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menuturkan bahwa ada modus jatah preman untuk kepala daerah saat menjelaskan operasi tangkap tangan yang turut menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid.
“Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11).
Budi menjelaskan penambahan anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau tersebut juga terkait dengan unit pelaksana teknis (UPT).
“Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kepala-kepala UPT,” katanya.
Dia juga mengatakan bahwa KPK memeriksa Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau Muhammad Arif Setiawan, Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda, Tata Maulana selaku orang kepercayaan Gubernur Riau, serta Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau untuk mengusut modus dugaan korupsinya.
KPK dijawalkan mengumumkan status Gubernur Riau Abdul Wahid pada Rabu (5/11).
Gubernur Abdul Wahid juga merupakan pengusaha dan politikus PKB.
Wahid kecil sekolah di SD Negeri Sei Simbar, lulus pada 1994. Dia melanjutkan ke MTs Sei Simbar dan menyelesaikan pendidikan menengah pada 1997. Wahid lalu menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashhabul Yamin, Agam, Sumatera Barat hingga lulus pada 2000.
KPK dijawalkan mengumumkan status Gubernur Riau Abdul Wahid pada Rabu (5/11). Apa, ya?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gubernur Riau Abdul Wahid Menghilang, Dikejar, Ada di Kafe
- Status Gubernur Riau Abdul Wahid Ketahuan Hari Ini, Dani Jadi Sosok Krusial
- 5 Berita Terpopuler: Sudah Heboh, Kapan PPPK Paruh Waktu Diangkat jadi Full Time? Begini Kabar Terbarunya
- Sudah 4 Gubernur Riau, Jubir KPK Sampai Bilang Begini
- OTT Gubernur Riau Abdul Wahid Cs, KPK Sudah Tetapkan Tersangka
- KPK Amankan Uang Rupiah dan Valas Senilai Rp 1 Miliar dalam OTT Gubernur Riau