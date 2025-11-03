menu
Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, Apa Kasusnya?

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid pimpin Apel Kebangsaan sekaligus resmi membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) Provinsi Riau. Kegiatan ini digelar di halaman Kantor Gubernur, Rabu pagi (15/10/2025). (HO-Pemprov Riau)

jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025).

“Ya," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

"Benar, sementara masih berproses," ujar Setyo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Kabarnya tim KPK sudah menangkap 10 orang dalam OTT terkait Gubernur Riau Abdul Wahid.

“Saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Lebih lanjut Budi mengungkapkan sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT di Riau adalah penyelenggara negara.

Selain itu, dia mengatakan KPK telah menyita sejumlah alat bukti dalam OTT tersebut.

Tim KPK sudah menangkap 10 orang dalam OTT KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. Apa sih kasusnya?

