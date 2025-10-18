Gubernur Riau Bahas Perbaikan Tata Kelola Migas dengan PHR dan SKK Migas

jpnn.com - Gubernur Riau Abdul Wahid melakukan pertemuan strategis dengan Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR), Ruby Mulyawan, dan Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), CW Wicaksono, di Kantor PHR, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Wahid didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syarial Abdi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Helmi D, serta Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau.

Turut hadir dalam diskusi itu sejumlah pejabat penting dari industri migas, antara lain General Manager PT Pertamina Hulu Rokan, Direktur PT Riau Petroleum, Direktur PT Riau Petroleum Rokan, dan Direktur PT SPR Langgak.

Dalam pertemuan itu Gubernur Wahid menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola industri migas di Riau, baik dari sisi transparansi, partisipasi daerah, maupun kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap tata kelola migas di Riau dapat ditingkatkan agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat. Riau telah lama menjadi daerah penghasil energi, dan sudah saatnya hasil kekayaan alam ini memberikan kesejahteraan nyata bagi rakyatnya,” ujar Abdul Wahid.

Ia juga menekankan agar perusahaan-perusahaan migas memperhatikan pemberdayaan kontraktor lokal dan mendorong partisipasi aktif pelaku usaha daerah dalam kegiatan operasional migas.

“Pemerintah Provinsi Riau mendorong agar kontraktor-kontraktor lokal diberi ruang yang lebih besar dalam rantai industri migas. Ini penting untuk memperkuat ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Riau,” tambahnya.

Pertemuan tersebut juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau, PHR, dan SKK Migas Sumbagut dalam mewujudkan tata kelola migas yang lebih transparan dan berkeadilan.