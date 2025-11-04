menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Gubernur Riau Ditangkap KPK, Waketum PKB Bilang Begini, Singgung soal Informasi

Gubernur Riau Ditangkap KPK, Waketum PKB Bilang Begini, Singgung soal Informasi

Gubernur Riau Ditangkap KPK, Waketum PKB Bilang Begini, Singgung soal Informasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Riau Abdul Wahid. Foto: Rizki Ganda Marito/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menyebutkan parpol belum bisa bersikap lebih lanjut menyikapi kabar penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid

Dia berkata demikian demi menanggapi kabar Gubernur Riau sekaligus kader PKB Abdul Wahid yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. 

"Kami tunggu dahulu keterangan resmi dari KPK, karena case-nya kami belum dapat informasi," kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Baca Juga:

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan PKB sampai kini belum tahu soal kabar kemungkinan Abdul Wahid terlibat dalam rasuah.

Dari situ, lanjut Cucun, PKB belum bisa menentukan langkah memberikan bantuan hukum terhadap Abdul Wahid. 

"Ya, kami menunggu dahulu. Statusnya, kan, belum tahu," ujarnya.

Baca Juga:

Termasuk, kata Cucun, PKB belum bisa menentukan sanksi terhadap Abdul Wahid setelah kabar terjaring OTT KPK.

"Kami melihat dahulu tadi, berangkatnnya dari keterangan yang akan disampaikan KPK seperti apa. Belum bisa mengambil langkah apa-apa," ujarnya. 

Waketum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyebutkan parpol belum bisa menentukan memberikan bantuan hukum bagi penangkapan Gubernur Riau.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI