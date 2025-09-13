Gubernur Riau Dukung Pembentukan Dubalang Batang Kuantan

jpnn.com, PEKANBARU - Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan pembentukan Dubalang Batang Kuantan yang diinisiasi Kapolda Riau bersama masyarakat Kuantan Singingi.

Menurut Abdul Wahid, Dubalang sebagai perangkat adat bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi masih sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman.

“Dubalang adalah perangkat adat yang dulu dibutuhkan dalam rangka menjaga kampung, menjaga keamanan masyarakat, dan juga menjaga kehidupan masyarakat. Nah, di zaman sekarang juga penting Dubalang ini, karena apa? Karena dia harus menjaga lingkungan, menjaga kehidupan di tengah-tengah masyarakat,” ujar Gubernur, Jumat (12/9).

Dia menjelaskan keberadaan Dubalang Batang Kuantan nantinya akan menjadi mitra strategis pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat dalam menjaga keamanan serta melestarikan nilai-nilai lokal.

Peran Dubalang tidak hanya sebatas pengamanan sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan alam.

“Bersama-sama dengan pemerintah, pihak keamanan, dan komunitas adat, Dubalang dibutuhkan dalam rangka menjaga keamanan kehidupan masyarakat, juga menjaga lingkungan sekitar kita, baik itu mencegah pencemaran, perambahan hutan, penambangan liar, dan berbagai pelanggaran lain,” tegasnya.

Gubernur menilai inisiatif ini sejalan dengan semangat Riau yang mengedepankan kearifan lokal, gotong royong, dan kesadaran lingkungan.

Dengan dukungan semua pihak, Dubalang Batang Kuantan diharapkan menjadi contoh nyata penguatan budaya dan keamanan berbasis masyarakat yang adaptif dengan tantangan modern. (mcr36/jpnn)