JPNN.com » Daerah » Riau » Gubernur Riau Kendalikan Inflasi Lewat Operasi Pasar Murah, Warga: Sangat Membantu

Gubernur Riau Abdul Wahid di lokasi operasi pasar murah, Jalan KH Ahmad Dahlan, Pekanbaru, Kamis (9/10). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menggelar operasi pasar murah.

Kegiatan ini merupakan komitmen Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah, untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, akibat kenaikan harga cabai merah.

Pemprov Riau menyediakan cabai merah sebanyak 1,1 ton, dengan harga jual Rp 65 ribu per kilogram.

Tersedia di empat lokasi di Pekanbaru dan satu lokasi di Kabupaten Kampar, Kamis (9/10/2025).

Untuk empat lokasi di Pekanbaru Pemprov Riau menyediakan 800 kg cabai merah. Kemudian, satu lokasi di Kampar tersedia 300 kg cabai merah.

Adapun lokasi yang dipilih di Pekanbaru, yakni halaman Diniyah Putri, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sukajadi.

Lalu, di lapangan bola Jalan Belimbing Kecamatan Marpoyan Damai, halaman Masjid Istiqomah Kecamatan Rumbai.

Kemudian, ada pula di halaman Kantor Industri Pangan Olahan dan Kemasan, Kecamatan Tenayan Raya, dan di Kabupaten Kampar  Pasar Inpres Bangkinang.

Warga sangat terbantu dengan pasar murah yang diadakan Gubernur Riau Abdul Wahid guna mengendalikan inflasi.

