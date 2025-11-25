menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Gubernur Rudy Sampaikan Kabar Baik untuk Guru Honorer, Soal Insentif

Gubernur Rudy Sampaikan Kabar Baik untuk Guru Honorer, Soal Insentif

Gubernur Rudy Sampaikan Kabar Baik untuk Guru Honorer, Soal Insentif
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat memimpin upacara Hari Guru Nasional di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (25/11/2025). ANTARA/Ahmad Rifandi.

jpnn.com - SAMARINDA - Gubernur Kalimatan Timur Rudy Mas’ud menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Hal tersebut sebagai strategis utama mendongkrak kualitas pendidikan di wilayah Benua Etam.

Rudy mengatakan bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara memutus mata rantai kemiskinan menuju kemakmuran, sehingga kualitas guru dan standarisasinya harus baik.

Baca Juga:

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi apresiasi dari para guru honorer di Kaltim yang telah menerima insentif provinsi sebesar Rp 500.000 per bulan.

Besaran insentif yang diterima dari pemerintah daerah ini tercatat lebih tinggi dibandingkan insentif dari pemerintah pusat yang berada di angka Rp 300.000.

Rudy bahkan memiliki target untuk meningkatkan insentif bagi guru non-ASN tersebut hingga mencapai Rp 1.000.000 pada masa mendatang.

Baca Juga:

Realisasi kenaikan insentif ini nantinya disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

Selain fokus pada kesejahteraan finansial, Pemprov Kaltim juga menaruh perhatian serius terhadap pemerataan distribusi tenaga pengajar hingga ke pelosok.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan kabar baik untuk guru honorer. Ini terkait dengan besaran insentif.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI