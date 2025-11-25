Gubernur Rudy Sampaikan Kabar Baik untuk Guru Honorer, Soal Insentif
jpnn.com - SAMARINDA - Gubernur Kalimatan Timur Rudy Mas’ud menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Hal tersebut sebagai strategis utama mendongkrak kualitas pendidikan di wilayah Benua Etam.
Rudy mengatakan bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara memutus mata rantai kemiskinan menuju kemakmuran, sehingga kualitas guru dan standarisasinya harus baik.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi apresiasi dari para guru honorer di Kaltim yang telah menerima insentif provinsi sebesar Rp 500.000 per bulan.
Besaran insentif yang diterima dari pemerintah daerah ini tercatat lebih tinggi dibandingkan insentif dari pemerintah pusat yang berada di angka Rp 300.000.
Rudy bahkan memiliki target untuk meningkatkan insentif bagi guru non-ASN tersebut hingga mencapai Rp 1.000.000 pada masa mendatang.
Realisasi kenaikan insentif ini nantinya disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Selain fokus pada kesejahteraan finansial, Pemprov Kaltim juga menaruh perhatian serius terhadap pemerataan distribusi tenaga pengajar hingga ke pelosok.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan kabar baik untuk guru honorer. Ini terkait dengan besaran insentif.
