Gubernur: Sebaiknya PPPK Disamakan dengan PNS

jpnn.com - MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatann (Sulsel) Andi Sudirman menilai kebijakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui APBN 2027 untuk gaji guru PPPK merupakan langkah strategis, sekaligus meringankan beban fiskal pemerintah daerah.

Dia mengatakan bahwa sumber gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sama dengan PNS, yakni dari APBN, sudah menjadi keinginan pemda sejak lama.

“Alhamdulillah, itu usulan kita (para kepala daerah) bahwa sebaiknya PPPK disamakan dengan PNS dan menjadi beban APBN untuk kemudian tetap bisa mengabdi di daerah," ujar Andi Sudirman dalam keterangannya, di Makassar, Sabtu.

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk pembiayaan gaji PPPK daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

"Saya pikir ini suatu terobosan dari Bapak Presiden Prabowo melalui kementerian terkait,” kata Gubernur Sulsel.

Menurut dia, selama ini pembiayaan PPPK menjadi salah satu tantangan bagi daerah, terlebih dalam kondisi keterbatasan fiskal dan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Karena itu, pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat dapat memberikan kejelasan, sekaligus ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

“Tentu kami apresiasi melalui kementerian terkait bahwa akhirnya penantian PPPK lebih ada kejelasan tentang bagaimana kemudian pusat bisa mengambil alih. Karena memang pembebanan secara keseluruhan di daerah tidak bisa ter-cover sepenuhnya karena keterbatasan dan efisiensi yang terjadi di daerah,” katanya lagi.