menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sulsel » Gubernur: Sebaiknya PPPK Disamakan dengan PNS

Gubernur: Sebaiknya PPPK Disamakan dengan PNS

Gubernur: Sebaiknya PPPK Disamakan dengan PNS
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gaji PPPK juga naik berkala? Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatann (Sulsel) Andi Sudirman menilai kebijakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui APBN 2027 untuk gaji guru PPPK merupakan langkah strategis, sekaligus meringankan beban fiskal pemerintah daerah.

Dia mengatakan bahwa sumber gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sama dengan PNS, yakni dari APBN, sudah menjadi keinginan pemda sejak lama.

“Alhamdulillah, itu usulan kita (para kepala daerah) bahwa sebaiknya PPPK disamakan dengan PNS dan menjadi beban APBN untuk kemudian tetap bisa mengabdi di daerah," ujar Andi Sudirman dalam keterangannya, di Makassar, Sabtu.

Baca Juga:

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk pembiayaan gaji PPPK daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

"Saya pikir ini suatu terobosan dari Bapak Presiden Prabowo melalui kementerian terkait,” kata Gubernur Sulsel.

Menurut dia, selama ini pembiayaan PPPK menjadi salah satu tantangan bagi daerah, terlebih dalam kondisi keterbatasan fiskal dan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Baca Juga:

Karena itu, pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat dapat memberikan kejelasan, sekaligus ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

“Tentu kami apresiasi melalui kementerian terkait bahwa akhirnya penantian PPPK lebih ada kejelasan tentang bagaimana kemudian pusat bisa mengambil alih. Karena memang pembebanan secara keseluruhan di daerah tidak bisa ter-cover sepenuhnya karena keterbatasan dan efisiensi yang terjadi di daerah,” katanya lagi.

Sumber gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sama dengan PNS sudah menjadi keinginan pemda sejak lama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI