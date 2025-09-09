Gubernur Sulsel Ajukan Anggaran Rp 233 M Untuk Bangun Gedung DPRD

jpnn.com, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengajukan anggaran sebesar Rp 233 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun kembali gedung DPRD Sulsel yang dibakar massa saat berlangsung unjuk rasa pada Sabtu (30/8).

"Kami usulkan sesuai dengan hasil hitungan dan sudah diajukan ke Kementerian PU. Dari kementerian, beritanya tahun ini (dialokasi). Insyaallah, mudah-mudahan sesuai apa yang disampaikan," ujar Andi Sudirman kepada wartawan, Senin.

Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Sulsel sebatas mengajukan anggaran perbaikan gedung DPRD, namun untuk kepastian jumlah bantuan anggaran yang disetujui Kementerian PU belum diketahui nilainya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan perhitungan awal kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan seusai demo berujung kerusuhan dan pembakaran gedung pemerintah di berbagai daerah sekitar Rp900 miliar. Tetapi, setelah perhitungan cermat, nilainya mencapai Rp1 triliun.

"Namun, itu masih secara berita kami baca. Kami tunggu saja hasil balasan suratnya. Sudah dihitung semua, itu di-cover (ditalangi) kementerian. Kami ajukan Rp233 miliar," kata Gubernur.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Sulsel Andi Rachmatika Dewi menyebut pihaknya sudah mengonsultasikan dengan pemerintah pusat soal anggaran perbaikan atau pembangunan kembali gedung DPRD yang dibakar massa.

"Kami kemarin sudah konsultasi dengan beberapa pihak terkait, termasuk Balai Cipta Karya, Ditjen Otda Kemendagri sebagai bagian yang mengakomodasi pemerintah daerah," tuturnya di sela rapat paripurna membahas APBD Perubahan 2025.

"Insyaallah dalam waktu dekat dari Kementerian PU akan melakukan survei perhitungan segala sesuatu terkait dengan pembiayaan dan pembangunan lainnya," ucap legislator perempuan yang akrab disapa Cicu ini.