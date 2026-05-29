Gubernur Sultra Ajak Gotong Royong Lewat Kurban Idulada

jpnn.com, KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengajak seluruh lapisan masyarakat di Bumi Anoa untuk memetik nilai keikhlasan dan kesabaran yang terkandung dalam momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026.

Gubernur Sultra saat ditemui di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa esensi dari perayaan Iduladha harus dimaknai melalui dua dimensi utama, yaitu aspek religius dan aspek sosial. Dari aspek religius, hari raya ini menjadi momen penting untuk melakukan introspeksi diri.

"Artinya apa yang kita lakukan saat ini, mengintrospeksi pada apa yang sebelumnya kita lakukan, akhirnya kita ikhlas untuk menapak yang selanjutnya," kata Andi Sumangerukka seusai melaksanakan salat Iduladha di Kendari.

Sementara dari aspek sosial, ia mengimbau kepada masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk meningkatkan kepedulian dengan saling berbagi serta rela berkorban demi membantu sesama.

Menurutnya, langkah bergotong-royong dan saling menyisihkan rezeki sangat krusial dilakukan mengingat masih adanya keterbatasan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat di wilayah Bumi Anoa.

"Aspek sosialnya itu mari kita berbagi dengan sesama umat. Kita lihat bahwa di sana-sini ada keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat. Maka bagi mereka yang mempunyai kemampuan lebih, sisihkanlah sebagian yang dimiliki dan siap untuk berkurban," ujarnya.

Andi Sumangerukka juga meyakini jika nilai keikhlasan dalam beragama dan kepedulian sosial tersebut diimplementasikan secara selaras, maka berbagai tantangan maupun keterbatasan daerah dapat diselesaikan bersama-sama.

"Kalau kita melihat dari dua aspek itu, maka saya yakin keterbatasan yang ada nanti kita akan bisa bersama-sama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah ini," jelas Andi Sumangerukka.