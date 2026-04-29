Gubernur  Sumsel Akselerasi Pemerataan Listrik lewat Pengoprasian Grid Extension

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, meresmikan pengoperasian grid extension untuk peningkatan tegangan layanan listrik oleh PT PLN (Persero) UID S2JB di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Selasa (28/4).

Peresmian tersebut menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendorong pemerataan kualitas kelistrikan bagi masyarakat. Sebelumnya, warga menerima tegangan listrik rendah akibat jarak jaringan dari trafo yang cukup jauh.

Berdasarkan data di lapangan, sebelum dilakukan grid extension, jarak jaringan dari trafo terakhir mencapai 1,03 kilometer dengan tegangan yang diterima pelanggan hanya sekitar 152 volt.

Setelah peningkatan, jarak jaringan menjadi sekitar 0,15 kilometer dengan tegangan meningkat hingga 226 volt.

Pekerjaan ini melalui beberapa tahapan, mulai dari survei awal pada Maret, perencanaan, proses pengerjaan pada awal April, hingga energize jaringan pada April 2026.

Adapun infrastruktur yang dibangun meliputi pemasangan tiang beton 12 meter sebanyak 12 batang dan tiang beton 9 meter sebanyak 16 batang. Selain itu, dibangun gardu distribusi berkapasitas 50 kVA sebanyak 1 unit, jaringan SUTM sepanjang 0,6 kilometer, serta SUTR sepanjang 0,65 kilometer.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan masyarakat modern.

“Bagi saya, mudah melihat suatu wilayah itu listriknya terpenuhi atau belum. Jaringan voltase ini dijawab oleh PLN dengan adanya pengoperasian ini,” ujarnya.