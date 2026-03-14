Gubernur Sumsel Apresiasi Gerakan Pangan Murah, Upaya Tekan Panic Buying Jelang Idulfitri

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan program bantuan pangan murah yang dinilai mampu membantu masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi panic buying menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri kegiatan GPM yang diselenggarakan oleh Polda Sumsel bersama Perum Bulog Kantor Wilayah Sumsel–Babel di Palembang, Jumat (13/3).

Menurut Herman Deru, kegiatan ini menunjukkan kepedulian pemerintah bersama aparat keamanan terhadap kondisi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan.

Baca Juga: Sekda Sumsel Edward Candra Sebut Ramadan Momentum Memperkuat Integritas ASN

“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Pemerintah bersama Polri dan TNI harus lebih peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan seperti GPM ini dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mencegah panic buying sembako,” ujar Herman Deru.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan hingga menjangkau daerah-daerah pelosok sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Herman Deru juga menyoroti peran Perum Bulog yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyalurkan beras di Sumatra Selatan hingga mencapai 3 ribu ton setiap bulan.

Baca Juga: Herman Deru Dorong Alumni Gontor Berkontribusi untuk SDM Sumsel

“Target minimal dalam setiap kegiatan adalah tersalurnya 2 ton beras. Pemerintah bersama Polri dan TNI harus terus bersinergi dalam menyalurkan bantuan bagi masyarakat,” tegasnya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan kegiatan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan secara serentak di 17 kabupaten/kota di Sumatra Selatan.