Gubernur Sumsel Bakal Bagi Shift Petugas Pemadam Karhutla di OKI

jpnn.com - PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyiapkan pengaturan jadwal kerja bergilir dengan sistem dua hingga shift untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Langkah itu dilakukan untuk menjaga stamina personel, sehingga mereka tetap mampu bekerja optimal di tengah operasi pemadaman karhutla di kawasan seluas puluhan ribu hektare.

Deru mengatakan bahwa persoalan utama bukan terletak pada anggaran maupun semangat personel, melainkan pengangguran waktu kerja agar mereka tidak kelelahan akibat berjaga selama 24 jam.

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"Alhamdulillah kita tidak ada hambatan pendanaan dan spirit, tetapi ini harus diatur konkret bergantian, dibagi 2 atau 3 shift karena tidak mungkin 24 jam satu personel," kata Deru, Jumat (23/10).

Selain mengatur pola kerja petugas, Pemerintah Provinsi Sumsel bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah memperkuat upaya pemadaman melalui penambahan personel dan sarana prasarana, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Gubernur menyebut Kapolda Sumsel Irjen Rony Samtana telah menyampaikan kesiapan Polri untuk mendukung operasi di lapangan, baik melalui penambahan personel pemadam darat maupun penyediaan sarana pendukung.

Penebalan personel juga dimungkinkan di kawasan Suaka Margasatwa setelah mendapat persetujuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Namun, penentuan titik pemadaman harus dikoordinasikan dengan pihak balai, mengingat luasnya kawasan yang terdampak.

"Polri akan melakukan penebalan di Suaka Margasatwa. Yang penting balai menunjukkan titik yang perlu dipadamkan karena luasnya puluhan ribu hektare," kata Deru.