Gubernur Sumsel Gratiskan Pengobatan ISPA Bagi Warga Terdampak Karhutla

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak dipungut biaya pengobatan.

Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk penanganan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap karhutla, khususnya di Kota Palembang yang masih diselimuti asap.

Deru menginstruksikan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami ISPA akibat paparan asap diberikan secara gratis.

Ia juga meminta puskesmas di sejumlah titik dibuka selama 24 jam untuk memastikan masyarakat terdampak mendapat penanganan dengan cepat.

"Untuk ISPA, utama yang diakibatkan oleh asap ini, saya instruksikan untuk sama sekali tidak dipungut biaya," tegas Deru, Minggu (4/10/2026).

Menurut Deru, masyarakat yang sudah terdampak kabut asap tidak seharusnya kembali dibebani biaya ketika membutuhkan layanan kesehatan. Karena itu, ia meminta seluruh fasilitas kesehatan menjalankan instruksi tersebut.

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Deru juga mengingatkan masyarakat agar segera melapor apabila masih diminta membayar atau menerima tagihan setelah mendapatkan pelayanan ISPA akibat paparan asap karhutla.

"Kalau ada masyarakat yang sampai ditagih pembayarannya oleh layanan kesehatan, baik puskesmas ataupun layanan di atasnya, langsung melapor ke saya," ujar Deru.