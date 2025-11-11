menu
Gubernur Sumsel Herman Deru Memaknai Hari Pahlawan dengan Tekankan Semangat Pengabdian
Gubernur Sumsel Herman Deru saat menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan yang dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Ksatria Ksetra Siguntang Palembang, Senin (10/11). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menekankan pentingnya memperkuat etos kerja sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang.

Baginya, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu wujud kepahlawanan pada masa sekarang.

Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), Senin (10/11).

Walaupun hujan mengguyur sejak pagi, upacara yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Ksatria Ksetra Siguntang Palembang itu tetap berjalan dengan penuh penghormatan dan ketenangan.

Sejak awal acara, seluruh peserta menunjukkan sikap hormat dan kekhidmatan.

Lagu Mengheningkan Cipta berkumandang untuk mengenang jasa para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan bangsa.

Prosesi peletakan karangan bunga dan penaburan bunga kemudian dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Upacara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, serta jajaran Forkopimda dan para aparatur sipil negara (ASN).

