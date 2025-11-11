Gubernur Sumsel Herman Deru Memaknai Hari Pahlawan dengan Tekankan Semangat Pengabdian
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menekankan pentingnya memperkuat etos kerja sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang.
Baginya, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu wujud kepahlawanan pada masa sekarang.
Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), Senin (10/11).
Walaupun hujan mengguyur sejak pagi, upacara yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Ksatria Ksetra Siguntang Palembang itu tetap berjalan dengan penuh penghormatan dan ketenangan.
Sejak awal acara, seluruh peserta menunjukkan sikap hormat dan kekhidmatan.
Lagu Mengheningkan Cipta berkumandang untuk mengenang jasa para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan bangsa.
Prosesi peletakan karangan bunga dan penaburan bunga kemudian dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir.
Upacara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, serta jajaran Forkopimda dan para aparatur sipil negara (ASN).
Ini makna Hari Pahlawan bagi Gubernur Sumsel Herman Deru: tekankan pentingnya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah wujud kepahlawan pada masa sekarang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ‘Ranau Gran Fondo 2025’ Siap Digelar, Nikmati Keindahan Alam Sambil Merasakan Tantangan Seru!
- Peringati Hari Pahlawan, Dirut Pertamina Tegaskan Perwira Pejuang Energi Indonesia
- Pertamina Patra Niaga Kobarkan Semangat Pejuang Energi
- Ibas Sampaikan Rasa Syukur Atas Ditetapkannya, Jenderal Sarwo Edhie Sebagai Pahlawan
- Mengenang Baginda Dahlan Abdullah, Sang Bapak Kebangsaan yang Terlupakan
- Konser Bangga Merdeka untuk Indonesia Raya, Cara PCTA Indonesia-Polri Satukan Spirit Nasionalisme