Gubernur Sumsel Kirim Utusan untuk Telusuri Skandal Pencopotan Kepsek di Prabumulih

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru akan menginstruksikan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Politik, Hukum, dan HAM turun langsung ke lapangan untuk menelusuri kasus Kepsek SMP Negeri 1 Prabumulih yang dicopot usai tegur anak pejabat.

“Saya akan mengutus TGUPP ke Prabumulih untuk mendengarkan seobjektif mungkin. Nanti yang berangkat Pak Kemas Khairul Muhlis,” sampai Deru, Rabu (17/9).

Berdasarkan informasi yang diterima dari Wali Kota Prabumulih, kepala sekolah tersebut belum secara resmi diberhentikan atau dimutasi.

Menurutnya, pemindahan jabatan kepala sekolah harus disertai dengan pelantikan. Akan tetapi, sejauh ini belum ada proses itu.

“Kalau memang dipindahkan, kan harus ada pelantikan. Karena belum ada pelantikan, artinya ini perlu diluruskan agar tidak simpang siur,” kata Deru.

Kemas Khairul Muhlis menambahkan jika dirinya akan segera menuju Prabumulih untuk mencari fakta lapangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Saya akan cek langsung ke Prabumulih. Kami lihat terlebih dahulu kronologinya, baru nanti dikomunikasikan dan dikoordinasikan,” ujar Kemas.

Pemprov Sumsel berharap klarifikasi ini dapat menjadi titik terang dalam menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan.