Gubernur Sumsel Pimpin Prosesi Pelepasan Jenazah Alex Noerdin ke TPU Kebun Bunga

jpnn.com - PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dijadwalkan akan memimpin prosesi pelepasan jenazah Alex Noerdin dari rumah duka menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebun Bunga, Palembang, Kamis (26/2/2026).

Alex Noerdin merupakan gubernur Sumsel (2008-2018), mengembuskan napas terakhir di RS Siloam Jakarta pada Rabu (25/2) pukul 13.30 WIB.

Politikus senior itu meninggal dunia setelah kondisi kesehatannya terus merosot akibat empedu dan infeksi pankreas.

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Musni Wijaya mengungkapkan bahwa prosesi pemberangkatan dari rumah duka yang berlokasi di Jalan Merdeka, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.

"Pelepasan jenazah dijadwalkan sekitar pukul 09.30 WIB dari rumah duka di Jalan Merdeka," ungkap Musni.

"Saya mendapat penugasan khusus dari Gubernur Herman Deru untuk mempersiapkan seluruh rangkaian prosesi pemakaman Pak Alex," sambung Musni.

Musni mengatakan kepergian Alex Noerdin menjadi duka mendalam bagi dirinya dan jajaran Pemprov Sumsel.

Sosok gubernur dua periode itu dikenal sebagai pelopor program kesehatan gratis dan sekolah gratis yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.