Gubernur Sumsel Segera Terbitkan Pergub Percepat Konsorsium Pelabuhan Palembang Baru

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan keberhasilan pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat merupakan hasil nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.

Setelah nota kesepahaman dan serah terima lahan ditandatangani, tahap selanjutnya adalah pembentukan konsorsium untuk pengelolaan dan pembangunan pelabuhan tersebut.

Nota kesepahaman itu ditandatangani Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Sumsel Herman Deru yang disaksikan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, serta Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian di Griya Agung, Palembang, Jumat 31 Oktober 2025.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Gubernur Herman Deru akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memberikan mandat kepada PT Sumsel Energi Gemilang (SEG) untuk membentuk anak perusahaan sebagai bagian dari konsorsium.

“Pergub akan diterbitkan dalam minggu ini untuk mempercepat pembentukan anak perusahaan SEG, sehingga konsorsium dapat segera berjalan,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Kamis (6/11).

Pernyataan tersebut disampaikan Herman Deru pada rapat koordinasi di Palembang, Selasa (4/11/2025).

Baca Juga: Herman Deru Sebut Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Babal Baru Ekonomi Sumsel

Konsorsium pembangunan pelabuhan akan terdiri dari PT Pelindo, PT Samudra Pasai, dan PT Sumsel Konstruksi Utama (SKU), dengan komposisi saham 51 persen, 30 persen, dan 19 persen.

Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat struktur investasi dan operasional dalam skema kerja sama pemanfaatan (KSP) Badan Usaha Pelabuhan (BUP).