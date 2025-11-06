Gubernur Sumsel Segera Terbitkan Pergub Percepat Konsorsium Pelabuhan Palembang Baru
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan keberhasilan pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat merupakan hasil nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.
Setelah nota kesepahaman dan serah terima lahan ditandatangani, tahap selanjutnya adalah pembentukan konsorsium untuk pengelolaan dan pembangunan pelabuhan tersebut.
Nota kesepahaman itu ditandatangani Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Sumsel Herman Deru yang disaksikan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, serta Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian di Griya Agung, Palembang, Jumat 31 Oktober 2025.
Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Gubernur Herman Deru akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memberikan mandat kepada PT Sumsel Energi Gemilang (SEG) untuk membentuk anak perusahaan sebagai bagian dari konsorsium.
“Pergub akan diterbitkan dalam minggu ini untuk mempercepat pembentukan anak perusahaan SEG, sehingga konsorsium dapat segera berjalan,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Kamis (6/11).
Pernyataan tersebut disampaikan Herman Deru pada rapat koordinasi di Palembang, Selasa (4/11/2025).
Konsorsium pembangunan pelabuhan akan terdiri dari PT Pelindo, PT Samudra Pasai, dan PT Sumsel Konstruksi Utama (SKU), dengan komposisi saham 51 persen, 30 persen, dan 19 persen.
Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat struktur investasi dan operasional dalam skema kerja sama pemanfaatan (KSP) Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Gubernur Sumsel Herman Deru segera menerbitkan Pergub mempercepat pembentukan anak usaha SEG sebagai bagian dari konsorsium pembangunan Pelabuhan Palembang Baru
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Herman Deru & Kajati Sumsel Perkuat Sinergi Pembangunan hingga Kesuksesan PSN Tanjung Api-api
- 3 Helikopter Water Bombing dan 2 Patroli Udara Berhenti Beroperasi
- Pria di Lubuk Linggau Akhiri Hidup dengan Gantung Diri
- Herman Deru Sebut Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Babal Baru Ekonomi Sumsel
- Herman Deru Pastikan Sumsel Punya Pelabuhan Samudera Sendiri
- Herman Deru Sebut Pemusnahan Barang Ilegal Jadi Bukti Nyata Negara Hadir Melindungi Rakyat