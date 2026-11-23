jpnn.com, PELALAWAN - Ditreskrimsus Polda Riau menggerebek gudang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar di Kabupaten Pelalawan.

Pengungkapan ini berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di sebuah gudang yang berada di Jalan Koridor RAPP Km 7, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

“Awalnya Tim Subdit IV menerima informasi terkait penimbunan BBM di lokasi tersebut. Kemudian kami tindaklanjuti,” kata Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Senin (23/11).

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan lokasi penyimpanan BBM yang diduga digunakan untuk aktivitas pembelian, penjualan, dan penimbunan Biosolar.

Saat penggerebekan diamankan seorang pria berinisial HM (49), yang diduga sebagai pemilik gudang penyimpanan BBM.

“Dari lokasi, polisi menyita sekitar 3.500 liter BBM jenis Biosolar,” lanjut Ade.

Selain itu, turut diamankan dua unit kendaraan, yakni Mitsubishi Strada Triton nomor polisi BH 8799 FS yang telah dilengkapi tangki modifikasi berkapasitas sekitar 700 liter serta Mitsubishi L-300 nomor polisi BM 8702 RD yang dilengkapi baby tank berkapasitas 1.000 liter dan tangki modifikasi sekitar 400 liter.

Petugas juga mengamankan tiga unit baby tank berkapasitas masing-masing 1.000 liter yang berisi Biosolar, tiga baby tank kosong, tiga jeriken berisi BBM berkapasitas 35 liter, 12 jeriken kosong, serta dua drum plastik berkapasitas 200 liter, masing-masing satu berisi Biosolar dan satu dalam keadaan kosong.