Gudang BULOG Penuh, Presiden Prabowo Nyatakan Negara Hadir Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyat
jpnn.com, MAGELANG - Perum BULOG menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penguatan stok beras pemerintah yang saat ini berada pada level sangat aman dan terkendali.
Dengan jumlah stok beras yang dikuasai BULOG sebesar 4,88 juta ton saat ini, pemerintah memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Guna memastikan kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Jaya melakukan sidak langsung ke Kompleks Gudang BULOG Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, seusai menyampaikan pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia pada Sabtu (18/4).
Inspeksi ini dilakukan guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional.
"Bapak Presiden ingin memastikan secara langsung bahwa cadangan pangan kita, khususnya beras, berada dalam kondisi aman dan siap didistribusikan kepada masyarakat,” ujar Sekkab Teddy dalam keterangannya, Minggu (19/4).
Kompleks Gudang Bulog Danurejo ini terdiri dari 2 unit bangunan dengan total kapasitas 7 ribu ton, dan saat ini terisi penuh.
Ini menunjukkan kesiapan stok yang sangat baik untuk mendukung kebutuhan di Kota dan Kabupaten Magelang.
Presiden Prabowo didampingi Sekkab Teddy melakukan sidak ke kompleks Gudang BULOG Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
