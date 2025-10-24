Gudang Limbah B3 di Karawang Terbakar, Petugas Sempat Kesulitan Padamkan Api

jpnn.com - Gudang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik PT Dame Alam Sejahtera, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terbakar pada Kamis malam (23/10/2025).

Petugas pemadam kebakaran (damkar) berjibaku melakukan pemadaman api sekitar delapan jam lamanya.

Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang Rohmat Ilyas, menyebut proses pemadaman api berlangsung cukup lama.

Pemadaman sulit dilakukan lantaran terdapat bahan yang mudah terbakar di dalam gudang pengelolaan limbah B3 tersebut.

Petugas menerima laporan kebakaran dari warga pada Kamis malam (23/10) sekitar pukul 22.00 WIB.

Selanjutnya petugas langsung ke lokasi kebakaran, di Jalan Raya Proklamasi, Kampung Kaceot, Kelurahan Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Barat, Karawang.

Sebanyak tujuh mobil pemadam kebakaran langsung diturunkan untuk memadamkan api. Namun, proses pemadaman sempat terkendala, karena terdapat oli yang mudah terbakar di dalam area gudang tersebut.

"Di dalam gudang, oli yang terbakar mengeluarkan api. Jadi, kami sempat kesulitan dalam melakukan pemadaman, dan membutuhkan waktu lama untuk pemadaman," kata dia.