Gudang Marunda Perkuat Smart Logistics & Supply Chain Management Blibli

jpnn.com, JAKARTA - PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) mengoperasikan Gudang Marunda seluas 100.000 meter persegi, yang memperkuat kapabilitas logistik serta pemenuhan pesanan, termasuk untuk layanan Fulfillment At Speed (FAS).

Fasilitas ini melengkapi jaringan logistik Blibli yang telah mencakup 13 gudang dan 19 pusat distribusi (hubs) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gudang Marunda juga mengimplementasikan desain bangunan dengan konsep green building sebagai wujud keseriusan Blibli menciptakan bisnis berkelanjutan.

Dengan penerapan smart logistic dan supply chain management serta didukung berbagai teknologi dan sistem otomasi, fasilitas ini dirancang untuk menghadirkan keandalan end-to-end.

Mulai dari pengelolaan inventori secara real-time menggunakan proses First In, First Out (FIFO)/ First Expired, First Out (FEFO), proses inbound dan outbound yang empat kali lebih cepat dalam standar proses logistic fullfilment, yang memastikan kecepatan pemrosesan optimal.

Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan visibilitas dan ketepatan yang dibutuhkan seller untuk mengelola bisnis dengan lebih efektif.

Keandalan operasional Gudang Marunda diperkuat oleh penerapan sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi yang ketat.

Fasilitas ini juga telah mendapat Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag).