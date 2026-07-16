Gudang Munisi TNI AD di Madiun Meledak Kamis Pagi, Diduga Ada Korban Jiwa
jpnn.com, MADIUN - Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) milik TNI AD yang berlokasi di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, hancur akibat sebuah ledakan dahsyat pada Kamis (16/7/2026) pagi.
Menurut informasi di lapangan menyebutkan bahwa ledakan tersebut mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka dari pihak anggota militer, tetapi belum ada konfirmasi resmi tentang kronologi dan korban dari pihak terkait.
Pihak Komando Resor Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya (DSJ) membenarkan kejadian tersebut. Namun, penjelasan detail secara menyeluruh merupakan kewenangan tingkat pusat (Kodam V Brawijaya dan Mabes TNI).
"Nanti pusat yang akan menyampaikan hasilnya," ujar Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 081/DSJ Mayor Inf. Ismail saat dikonfirmasi para wartawan
Seusai kejadian, aparat TNI langsung mengamankan lokasi dengan menutup akses menuju kawasan gudang untuk mendukung proses evakuasi dan sterilisasi area. Korban juga langsung dievakuasi ke RSUD Caruban Kabupaten Madiun guna mendapatkan penanganan selanjutnya.
Pantauan wartawan di lokasi RSUD Caruban hingga Kamis sore menunjukkan pengamanan diperketat. Sejumlah personel TNI bersiaga di sekitar Instalasi Gawat Darurat (IGD) tempat para korban dirawat serta di area kamar jenazah.
Sementara di lokasi ledakan, aparat melakukan pengamanan ketat dan membatasi aktivitas di sekitar Gudang Pusat Munisi. Sejumlah pejabat dari Kodam V/Brawijaya dan polisi militer juga dilaporkan telah berada di lokasi guna penanganan lebih lanjut.(antara/jpnn)
Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) milik TNI AD yang berlokasi di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, hancur akibat ledakan pada Kamis (16/7/2026) pagi.
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
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